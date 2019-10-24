Сам мэр Азиз Суракматов, по словам его советницы, комментировать расследование не будет, потому что «не имеет отношения к участкам». Будет ли муниципалитет пытаться вернуть земли — непонятно.

В пресс-службе мэрии Бишкека отказались предоставить комментарии о расследовании про выдачу парковых земель и перенаправили запрос к советнице мэра Гуле Алмамбетовой.

Сама Алмамбетова заявила, что мэр Азиз Суракматов «не имеет отношения к участкам», которые выдавались в парке Ататюрк.

«Почему он должен давать комментарии? Почему мэр Бишкека обязан комментировать?» — заявила Алмамбетова.

Она добавила, что «ознакомилась» с материалом журналистов о выдаче земельных участков. «Муниципалитет не занимается расследованиями. Расследованиями занимаются правоохранительные органы», — сказала Алмамбетова.

Тем не менее, в парке два участка получили тети Суракматова: Клара Бакчиева и Майрамгуль Давлеталиева.

Журналистка «Клоопа» также обратилась в ГУВД, чтобы узнать о наличии возбужденных уголовных дел из-за незаконной выдачи парковых земель, однако там пообещали предоставить информацию позже. В генеральной прокуратуре попросили обратиться с официальным запросом.

Ранее «Клооп» опубликовал расследование о том, как власти Бишкека годами незаконно выдавали земельные участки в парке имени Ататюрка. Большинство из тех, кто получил земли — обеспеченные люди, которые не нуждались в ней. Всего с 2000 по 2008 год власти выдали 181 участок.