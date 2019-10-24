Замминистра внутренних дел Памиру Асанову 16 октября исполнилось 55 лет. По закону он должен был уйти в отставку.

В интервью «Азаттыку» в МВД не ответили, будет ли уволен Асанов или нет.

«В действующем законодательстве нет конкретизации увольнения ровно в день рождения. Сейчас увольнения сотрудников по достижении ими предельного возраста производятся на основании поданных рапортов», — сообщили в МВД.

Кроме того, в МВД отметили, что закон, где прописан возраст увольнения сотрудников, вступит в силу лишь с 3 февраля 2020 года.

В интервью «Клоопу» юристка Фатима Якупбаева сказала, что когда закон вступит в силу, Асанову все равно будет 55 лет, и он «должен будет уйти в отставку».

Согласно закону, до 60 лет могут служить в органах внутренних дел в лишь профессоры и преподаватели МВД, а также «высший начальствующий состав» — генерал-майоры, генерал-лейтенанты и генерал-полковники.

В резюме Асанова нет преподавательского опыта и он просто полковник милиции — по закону он входит в «среднее и старшее начальство» и должен оставить пост в 55 лет.

Памира Асанова назначили на пост замглавы МВД 13 августа. Он пришел на эту должность вместо Курсана Асанова, которого уволили через несколько дней после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Позже стало известно, что Асанов приходится сватом бывшему замглавы таможенной службы Райымбеку Матраимову. Тогда в МВД заявили, что «это никак не политизировано».