Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила, что 23 октября в селе Кен-Булун Чуйской области найдена труба, вкопанная в землю. Ее протяженность составила около трех км.

По версии следствия, с ее помощью из Казахстана в Кыргызстан предположительно перекачивали около 100 тонн горюче-смазочных материалов в день. Кроме этого, нашли место, где были спрятаны инструменты для перекачки — емкости, насосы и прочее.

«Устанавливаются точная сумма причиненного ущерба государству, организаторы преступной схемы, а также круг причастных лиц со стороны уполномоченных государственных органов», — заявили в финполе.

Пресс-служба правительства 23 октября сообщила о временном запрете на ввоз нефтепродуктов в Кыргызстан автотранспортом. Это решение приняли для борьбы с контрабандной продукцией.