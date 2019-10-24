Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили, что авария произошла 23 октября. На перекрестке столкнулись автомобили «Рено» и «Фольксваген».

«В результате ДТП пострадали восемь человек. Семь пешеходов в состоянии легкой степени тяжести, водитель «Рено» в тяжелом состоянии», — сообщило издание «РИА Новости».

По информации ГИБДД, водитель «Фольксвагена» выехал на красный свет, после чего врезался в «Рено», отчего последний автомобиль перевернулся и ударил людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

По данным издания «Фонтанка», водителем «Фольксвагена» оказался гражданин Кыргызстана Сухбатулло Киргизбаев.

«Сухбатулло Киргизбаев живет в России давно. В Петербург он переехал несколько лет назад из Волгограда. Родился в населенном пункте Шарк, расположенном под городом Ош», — сообщило издание.

Пассажир «Фольксвагена» Алишер Касымжанов сообщил в интервью телеканалу НТВ, что Киргизбаев был трезв и не разговаривал по телефону в момент аварии.

«Когда мы ехали, я начал в телефоне переписываться. Ничего не помню. Меня вытащили [из машины], я только сейчас в себя пришел», — сказал мужчина.

Пострадавших доставили в четыре больницы Санкт-Петербурга. Задержан ли водитель «Фольксвагена» — пока неизвестно.