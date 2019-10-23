Парламентарии на заседании 23 октября вновь отказались ввести десятилетний мораторий на отстрел некоторых диких животных. Охота на архаров, козерогов, косуль, маралов и кабанов по-прежнему разрешена.

Депутаты приняли это решение в международный день снежного барса. Архары, козероги и косули — это основное пропитание барсов, которые водятся в горах Кыргызстана и находятся под защитой. Отстрел этих копытных животных нарушает естественную цепочку питания.

Тем не менее, представители Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства отметили, что численность снежных барсов увеличилась с 350 особей до 400 за последние четыре года.

По их мнению, оснований запрещать охоту нет и достаточно поднять штрафы за незаконный отстрел до 500 тысяч сомов. В 2018 году планировалось увеличить стоимость лицензии на отстрел этих животных.

Однако депутат Марлен Маматалиев заявил, что введение запрета на охоту целесообразнее, чем увеличение стоимости лицензии на отстрел диких животных. Его поддержал парламентарий Жанар Акаев, который сказал, что положительное влияние на экономику от деятельности охотничьих хозяйств – это миф.

Тем не менее, большинство депутатов проголосовали за разрешение на отстрел этих животных.

Парламент уже не в первый раз рассматривает возможность введения моратория — депутаты также отклонили эту идею в 2017 году. Тогда они посчитали, что это может принести убытки государству и привести к браконьерству.

Экологи раскритиковали это решение и заявили, что Кыргызстан «демонстрирует варварское отношение к природе», потому что люди охотятся не для пропитания, а ради спортивного интереса.

«Трофейная охота крайне негативно сказывается на природе. Она вредит генофонду популяции. Основная проблема в том, что для трофеев отстреливаются самые крупные особи, самые красивые, носители самых лучших генов», — заявил тогда эксперт Дмитрий Ветошкин.