Госслужба по исполнению наказаний (ГСИН) обеспечила сотрудников четырех исправительных колоний нагрудными видеорегистраторами. Они нужны для фиксирования нарушений как со стороны заключенных, так и сотрудников колоний. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ГСИН, видео с нагрудных камер круглосуточно будет транслироваться в прямом эфире. Доступ к нему будет в центральном аппарате ведомства, однако у общественности доступа к видео не будет.

«Это помогает наладить дисциплину сотрудников и осужденных […] Бывают случаи правонарушений, но думаю это исключится. Сейчас уже вторая неделя использования видеорегистраторов и замечены результаты — осужденные не грубят и не обзывают сотрудников колонии», — сказала пресс-секретарь ГСИН Элеонора Сабатарова.

В ГСИН также добавили, что по тендеру уже закупаются видеорегистраторы и для сотрудников других колоний.