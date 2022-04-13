Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров поручил Министерству внутренних дел разработать законопроект, который обяжет всех водителей устанавливать в своих авто видеорегистраторы. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Кабмина.

По их данным, обязательство будет работать для всех машин зарегистрированных в Кыргызстане. Ввести обязательную установку видеорегистраторов предлагают с 2025 года.

В Кабмине считают, что установка видеорегистраторов улучшит дисциплину водителей и «позволит укрепить общественную безопасность».

«Количество видеокамер увеличится на количество автомашин, соответственно, и гораздо больше правонарушений фиксировалось бы видеокамерами. Также записи с видеорегистраторов станут важным инструментом в спорных ситуациях при разборе ДТП», — говорится в сообщении.