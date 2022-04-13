Директор частной клиники «Микрохирургии глаза Исманкулова», врач Алмазбек Исманкулов дал интервью ютуб-каналу «Новые лица», в котором рассказал о причинах выборочного преследования врачей министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым, реорганизации БНЦИТО и субботник главы Минздрава и хирурга Эрнста Акрамова.

Бейшеналиев метит на место главы Национального хирургического центра

Исманкулов считает, что Бейшеналиев, в случае ухода с поста главы ведомства, намерен стать руководителем в Национальном хирургическом центре им. Мамакеева.

Именно поэтому, по мнению Исманкулова, реформы не касаются хирургического центра. Он считает, что в целях ликвидации конкуренции, министр устраивает нападки на второго «мощного» хирурга страны — Эрнста Акрамова.

«Каждый министр думает о том, куда он денется после того, как его снимут [с должности]. Это ведь не пожизненная должность […] Он же хирург, а самое лакомое место – Национальный центр хирургии. Это флагман нашей хирургии, там руководит Мамбет Мамакеев — герой Кыргызстана. Но он уже пожилой человек», – сказал он.

О реформе БНИЦТО

Исманкулов считает, что для преобразования из «травматологии в больницу скорой помощи» достаточно было просто добавить отделение неотложной кардиологии и неврологии. Однако цель министра, по его мнению, заключалась в другом – лишить статуса Бишкекского травматологического центра, чтобы забрать у Жумабекова ученый совет.

«Сделали больницу скорой помощи, и что там теперь не будет травматологии? Неотложная помощь чаще всего связана с травмами[…] Вся эта реформа является внутренне медицинской разборкой», – подчеркнул он.

По его мнению, эту реорганизацию можно было «провести тихо и без журналистов».

О совместном субботнике министра и хирурга

9 апреля Алымкадыр Бейшеналиев и профессор Эрнст Акрамов приняли участие в посадке саженцев в Чуйской областной больнице.

Алымкадыр Бейшеналиев и профессор Эрнст Акрамов возле Чуйской областной больницы. Алымкадыр Бейшеналиев и профессор Эрнст Акрамов возле Чуйской областной больницы.

Алмазбек Исманкулов назвал «постыдным» поступок Бейшеналиева, потому что, что ранее министр не раз негативно выражался в адрес Акрамова.

«Эрнст Акрамов не знает об оскорблениях Бейшеналиева. Он пережил два инфаркта. И сотрудники отделения блокируют эту информацию, чтобы не принести вред его здоровью», – рассказал он.

*Бейшеналиев 14 марта сообщил о закрытии института Эрнста Акрамова в Чуйской областной больнице. Тогда граждане создали петицию с просьбой присвоить имя Эрнста Акрамова Чуйской областной больнице, а также выделить ему квартиру. Но министр назвал Акрамова «лопухом» и отметил, что хирург не достоин того, чтобы в честь него назвали даже отделение.

Врач подчеркнул, что Бейшеналиев нарушил клятву Гиппократа оскорбив своего учителя Акрамова.

«Люди редко прощают свои унижения»

Исманкулов также предполагает, что Бейшеналиева ждет «лавина», которой министра накроют «униженные в свое время врачи» после его отставки.

«Люди редко прощают свои унижения.Те медики, которые сейчас боятся и молчат, но переносят унижения, их увольняют и производят какие-то изменения в структуре медицинских учреждений – эта лавина ждет министра. У нас так принято, когда человек у власти – все молятся, а как только он уйдет – эта лавина просто сметет его», – заявил он.

Врач призвал всех «молчащих» принять спокойно будущую отставку Бейшеналиева и дать ему возможность продолжать быть «хорошим дедушкой и отцом».

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