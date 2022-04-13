«Если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не может подтвердить подлинность фотографии задержанного Медведчука.

«По Медведчуку видел [фотографию]. Я ничего не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений», — сказал Песков.

В Украине Медведчук подозревается в покушении на хищение природных ресурсов, а также разглашении гостайны для российских спецслужб. В 2021 года его заключили под домашний арест, однако по данным издания «Интерфакс», после начала войны он сбежал из-под ареста.

Изнасилования в Буче

Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала в интервью журналистам BBC, что в городе Буча 25 девочек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет подвергались регулярным изнасилованиям пока город был под контролем российских военных.

По словам Денисовой, женщин и девочек держали в подвале одного из домов в Буче в течение 25 дней. Кроме этого, по ее данным, девять пострадавших от насилия беременны, в их числе 14-летняя девочка.

Денисова добавила, что оценить масштаб произошедшего сложно, так как не все пострадавшие от насилия готовы сообщить об этом.

Ранее в Буче, после ухода российских войск, нашли тела 360 человек, у 250 из них были огнестрельные или осколочные ранения. Позже город посетил Зеленский, который назвал произошедшее военным преступлением.

Россия отрицает обвинения в убийстве мирных жителей в Буче их военными.

Путин о войне

Президент России Владимир Путин прокомментировал войну с Украиной и заявил, что России «выбора не оставили». Об этом он сказал на пресс-конференции 12 апреля.

«То, что происходит на Украине — трагедия без всякого сомнения, но Александр [Лукашенко] правильно сказал: выбора не оставили. Просто не было выбора, вопрос только был во времени, когда начнется», — сказал Путин.

Он также заявил, что «ход специальной военной операции [в Украине] идет по плану» (так войну с Украиной называют российские власти).

На той же пресс-конференции глава Беларуси Александр Лукашенко поддержал Путина и сказал, что если бы Россия начала действовать позже, то по ее территории нанесли сокрушительный удар.