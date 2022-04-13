13 апреля на заседании Жогорку Кенеша состоялась присяга нового депутата Абдыбахаба Боронбаева.

Он получил мандат вместо Бакыта Торобаева и стал депутатом от фракции «Ата-Журт Кыргызстан». Бакыта Торобаева же назначили на должность заместителя председателя Кабмина.

Абдыбахаб Боронбаев – экс-начальник Юго-Западной таможни и фигурант дела о коррупции в ведомстве. В том же деле проходили экс-зампред таможни Райымбек Матраимов и бывший зампредседателя Нурлан Ражабалиев.

Слева-направо: Райымбек Матраимов, Нурлан Ражабалиев и Абдыбахаб Боронбаев

Ражабалиев и Боронбаев в 2021 году были признаны виновными в коррупции и выплатили государству ущерб в размере 12 млн сомов и 8 млн сомов. Их также приговорили к штрафу в 260 тысяч сомов. Сейчас оба являются депутатами VII созыва в парламенте.

«Азаттыку» в ЦИК сообщили, что судимость Боронбаева погашена.

В парламент прошли и другие связанные с Матраимовым люди — например, его брат Искендер Матраимов и его сторонник Шайлообек Атазов. Недавно Искендер Матраимов стал главой контрольно-бюджетной комиссии Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

Другой брат Райымбека Матраимова – бывший аким Кара-Суйского района Ошской области Тилек Матраимов 3 марта 2022 года был назначен заместителем руководителя госпредприятия «Ошгаз».

Дело Матраимова

Райымбек Матраимов более двух лет — с 2015 по 2017 годы — занимал должность заместителя главы кыргызской таможни. Однако в самой службе на разных должностях он проработал около 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи.

Абдукадыр на инаугурации Сооронбая Жээнбекова

Всего клан Абдукадыра смог вывести из Кыргызстана как минимум 700 миллионов долларов США — и это только та сумма, которую журналистам удалось доказать.

После увольнения в конце 2017 года Матраимов остался в таможенном бизнесе — на этот раз он взял под контроль три важных таможенных терминала в Кыргызстане. Благодаря своим связям, он смог добиться того, что почти все грузы проходили именно через эти терминалы.

Схемы Матраимова и Абдукадыра стали достоянием общественности благодаря совместным расследованиям радио «Азаттык», «Клоопа», OCCRP и Bellingcat.

Узнать больше о коррупции в таможне: