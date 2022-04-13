Блогерка Батмакан Жолболдуева вскрыла себе вены в ИВС. Об этом «Клоопу» сообщила ее адвокатесса Назгуль Суйунбаева.

Она рассказала, что Баткенский областной суд оставил в силе решение о содержании блогерки под стражей. По ее словам, на заседании суда Жолболдуева пожаловалась, что ей угрожают начальник ИВС и другие сотрудников изолятора.

«После заседания мы поехали в районный отдел милиции и встретились с начальником ИВС. После того, как мы ушли, он начал оказывать на Батмакан Жолболдуеву давление, и она вскрыла себе вены», – сообщила Суйунбаева.

По словам адвокатессы, родственники сообщили, что блогерку забрали из больницы и увезли в неизвестном направлении.

Суйунбаева добавила, что Жолболдуева держит пост, но ее родственникам не давали возможности передавать для нее еду.

В УВД Баткенской области сообщили «Клоопу», что блогерка вскрыла себе вены по неизвестным причинам.

«Жолболдуеву доставили в больницу. После того, как ее состояние нормализовалось, обратно поместили в ИВС», – сообщили там.

Почему Жолболдуеву задержали?

Журналистка Арзыгуль Галымбетова работала представителем АКИpress в Баткенской области с 2010 года. Она освещала проблемы региона и конфликты на кыргызско-таджикской границе. До этого Галымбетова работала телеведущей на «Эхо Манаса», «Кыргыз Обондору», была журналисткой редакции «КТР ОБО».

25 марта журналистка была доставлена в больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья, где и скончалась. Сообщали, что у нее остановилось сердце.

Последние посты в соцсетях Галымбетовой были о Батмакан Жолболдуевой. Блогерка ранее выпустила материал, в котором упоминала Галымбетову. Журналистка говорила, что ее оболгали.

В УВД Баткенской области сообщали, что 25 марта Арзыгуль Галымбетова обратилась в ОВД города с заявлением, что блогерка Батма-Бат (Батмакан Жолболдуева) наносит «урон ее чести и достоинству».

После смерти Галымбетовой было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», а Батмакан Жолболдуеву задержали.