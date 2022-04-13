Тимур Файзиев больше не руководит проектом «Город Асман». Информацию об этом «Клоопу» подтвердил помощник Файзиева.

Новым главой дирекции стал Руслан Акматалиев.

Бизнесмена и основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева назначили гендиректором госдирекции по строительству «Экологически чистого города Асман» на Иссык-Куле в январе 2022 года.

Еще 31 декабря Файзиев на своей странице в Instagram сообщал, что он станет руководителем проекта. Файзиев рассказывал, что будет работать под руководством «президента, главы кабмина», и что на него полностью возложена исполнительская функция.

В мае 2021 года Файзиева объявляли в розыск по подозрению в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека, а также в незаконном строительстве.

Однако уже в июле стало известно, что Первомайский райсуд отпустил бизнесмена под подписку о невыезде.

Критика назначения Файзиева

Один из авторов проекта «Экологически чистого города Асман» Руслан Акматалиев в интервью изданию «Азаттык» критиковал назначение Тимура Файзиева.

По словам Акматалиева, он не понимает, почему руководителем назначен человек, «вообще не имеющий к проекту отношения».

«В ближайшие два-три дня я переговорю с [президентом] Садыром Жапаровым. Все пишут, что [Тимур] Файзиев подозревается в мошенничестве. Инвестор перед приездом ведь будет проверять, с кем ему предстоит работать. И как он будет работать с тем, кто подозревается в преступлении?» — задался вопросом автор проекта.

Акматалиев также обеспокоен тем, что труд его команды будет использоваться другими людьми. Он также рассказал, что инвестор из Франции уже заключал договор с частной стороной, так как тогда госдирекции не было.

«Во Франции есть специалисты по строительству экологически чистого города. Они должны были разработать проект и презентовать его президенту Кыргызстана. Но только мы вернулись из поездки, как нас отстранили. Мы потратили много времени, денег на этот проект», — добавил Акматалиев.

Проект города Асман

Пилот проекта «Экологически чистого города Асман» власти презентовали еще в июле 2020 года. Город хотят построить на побережье озера Иссык-Куль — выше села Тору-Айгыр и в 15 км от Балыкчы.

Авторы проекта считают, что «возведение концептуально нового города в пределах 4 тысяч гектаров будет стоить меньше, чем обновление функционирующего». С высоты новый город должен выглядеть, как комуз.

По задумке авторов, производственная инфраструктура будет основана на высокотехнологичных разработках класса «Умный город» с широким использованием альтернативных источников энергии.

Также сообщается, что в Асмане будут только экологически чистые виды транспорта. Кроме того, будут соблюдаться принципы зеленой экономики.

Власти заявляли, что проект призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране.

По словам авторов идеи, город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет. В минэкономики оценили стоимость строительства города в $20 млрд.