В результате перестрелки на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области 12 апреля из области эвакуировали 644 местных жителя, 345 из них дети. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства Баткенской области.

МЧС развернуло 13 временных пунктов в Баткенской области на 1 700 мест.

Также по информации издания Turmush, кроме эвакуированных, свои дома покинули более 17 тысяч человек, которые уехали к своим родственникам.

По данным УВД Баткенской области, на утро 13 апреля обстановка на кыргызско-таджикской границе характеризуется как стабильная. Ночь прошла без происшествий.

В пресс-службе Минздрава 13 апреля сообщили, что в результате перестрелки на границе пострадали два человека — пограничник и гражданский.

«Пограничнику провели операцию, состояние его здоровье – средней тяжести. Второго пострадавшего отправили на амбулаторное лечение сразу после оказания первичной медпомощи», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники УВД Баткенской и Согдийской областей совместно патрулируют приграничные села. В селах Достук, Борбордук, Жаштык, Арка-2 и Максат выставлены посты и организован круглосуточный патруль.

Правоохранители области также проводят разъяснительные работы с местным населением, чтобы урегулировать конфликтную ситуацию.

Перестрелка на границе

В ночь с 12 на 13 апреля погранслужба Кыргызстана сообщила о применении оружия на кыргызско-таджикской границе со стороны военнослужащих Таджикистана.

Конфликт произошел в местности Селкана в Лейлекском районе Баткенской области.

По данным Погранслужбы, трое таджикских военнослужащих не выполнили требования кыргызских коллег и пересекли границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь примерно на 20 метров.

Когда кыргызские военнослужащие сделали предупредительные выстрелы в воздух, таджикская сторона открыла огонь по ним. В результате был ранен кыргызский пограничник.

Позже главы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана встретились и договорились проконтролировать отвод дополнительных войск в пункты постоянной дислокации и провести встречи делегаций двух стран на месте произошедшего инцидента.

В Погранслужбе добавили, что подразделения в Баткенской области перевели на усиленный вариант службы.