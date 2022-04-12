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Погранслужба Кыргызстана сообщила о применении оружия на кыргызско-таджикской границе со стороны военнослужащих Таджикистана.

Конфликт произошел в местности Селкана в Лейлекском районе Баткенской области.

Погранслужба сообщает, что трое таджикских пограничников не выполнили требования кыргызских коллег и направлялись по сопредельной территории к госгранице.

«Требования кыргызских пограничников остановиться и отойти от линии границы на свою территорию пограничный наряд Таджикистана проигнорировал и пересек границу, зайдя на территорию Кыргызстана вглубь на 20 м», — сообщила Погранслужба.

Тогда кыргызские военнослужащие сделали предупредительные выстрелы в воздух. По информации ГКНБ Кыргызстана, в ответ таджикские военнослужащие открыли огонь по кыргызским пограничникам.

Стрельбу прекратили после переговоров, но военнослужащий из Таджикистана получил ранение. К 21 часу ситуацию на границе расценивали, как «стабильную», однако вскоре снова началась стрельба.

По информации кыргызской Погранслужбы, огонь по кыргызским пограничникам открыли прибывшие на место конфликта для усиления таджикские военнослужащие.

Эта перестрелка длилась около получаса — ранение получил кыргызский пограничник.

«Состояние раненного военнослужащего ПС ГКНБ КР характеризуется как тяжелое. Он доставлен в Лейлекскую территориальную больницу. Военнослужащего готовят к операции», — сообщила Погранслужба.

По информации погранслужбы, после этого таджикские военные обстреляли кыргызское село Достук из минометов. Обстрел села прекратили к 22 часам 20 минутам.

Хотя таджикские военнослужащие прекратили минометный обстрел сел, с 22:50 и до 23:16 они периодически вели огонь по кыргызским пограничникам в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области.

«Помимо этого зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента», — сообщила Погранслужба. Ведомство рассказало, что координацию госорганов и силовых структур осуществляет секретарь Совбеза Марат Иманкулов.

К полуночи ситуацию на границе характеризовали, как «относительно-стабильную, но с элементами напряженности».

Прошла встреча полковника кыргызской Погранслужбы, начальника Управления по Баткенской области Кыялбека Толонбаева с таджикским коллегой, начальником управления по Согдийской области генерал-майором Хикматулло Пираковым.

«В ходе переговоров одним из первых было принято решение об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации», — сообщила Погранслужба. Переговоры продолжатся в пункте пропуска «Овчи-Калача – автодорожный».

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