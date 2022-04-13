В Тюпском районе Иссык-Кульской области мужчина изнасиловал 16-летнюю девочку с ДЦП — она забеременела. Эту информацию журналисту «Клоопа» подтвердили в областном УВД.

В милиции рассказали, что факт зарегистрировали в РОВД Тюпского района 1 апреля после обращения матери девочки.

«По данному факту назначены все необходимые судмедэкспертизы, ведется следствие», — сообщили в УВД.

Также по данным УВД, мать девочки узнала о беременности, когда купала ее. Затем это подтвердилось на обследовании у врача.

В ведомстве отметили, что информацию о подозреваемом они смогут предоставить после результатов экспертизы и других доказательств. Сейчас дело находится на стадии следствия.

В Кыргызстане как минимум 197 тысяч человек имеют инвалидность. Они остаются незамеченными и не принятыми в обществе, не имея полноценного доступа к инфраструктуре, работе и транспорту. Несмотря на то, что в 2019 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов, они остаются уязвимыми и не вовлечены в принятие государственных решений.

В Кыргызстане все женщины очень уязвимы, а женщины с инвалидностью — уязвимы вдвойне.

«Девушки с инвалидностью находятся под двойной дискриминацией. Во-первых это дискриминация того, что она — женщина и то, что у нее инвалидность. Они более беспомощны в таких случаях изнасилования», — отмечает глава Общественного объединения союза людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова.

«Ты ничего не стоишь!» Три истории кыргызстанок с инвалидностью о насилии

Если вы столкнулись с насилием или испытываете жизненные трудности, вы можете обратиться в Союз людей с инвалидностью «Равенство», где вам могут оказать образовательную, социальную и трудовую помощь.

Тел: 0771 627 525, 0700 627 525

Почта: ravenstvokg@gmail.com, ravenstvo-ik@mail.ru

Также вы можете обратиться в кризисные центры — здесь вы найдёте ближайший к вам центр: