Сторонники Арстан Алая провели пресс-конференцию 23 октября. На встрече с журналистами они заявили, что тоже являются богами и потребовали возбуждения против себя уголовных дел.

«Если не смогут этого сделать, требуем, чтобы возбудили уголовное дело в отношении тех, кто возбудил уголовное дело. Мы готовы отвечать за свои слова», — заявила одна из сторонниц Алая.

Они также потребовали зарегистрировать тенгрианство как религию и пообещали обратиться в Генпрокуратуру, если милиция откажет им в возбуждении уголовного дела.

Ранее ГУВД начало проверку в отношении Арстан Алая, после того, как он объявил себя богом. Высказывания Алая зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Возбуждение этнической, национальной и религиозной розни».

Алай — тенгрианец. Тенгрианство — комплекс верований древних тюрков и монголов, связанным с обожествлением неба. Последователи движения неоднократно требовали от властей страны признать тенгрианство религией, но этого не произошло. В Кыргызстане тенгрианство религией не признано.