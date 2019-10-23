Прокуроры попросили 23 октября для Икрамжана Илмиянова семь с половиной лет колонии. Илмиянов — соратник бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Во время прения сторон прокурор в Свердловском суде Бишкека заявил, что вина Илмиянова полностью доказана. Кроме этого, следствие попросило суд конфисковать у Илмиянова имущество и назначить ему штраф в 180 тысяч сомов.

Власти возбудили уголовное дело против Илмиянова в сентябре 2018 года по подозрению в завладении $150 тысяч «обманным путем».

По версии следствия, Илмиянов, будучи замглавы предвыборного штаба кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, в августе 2017 года получил 150 тысяч долларов от компании «Дизель комплект» в виде «спонсорской помощи» и в качестве «вознаграждения».

Атамбаев и его партия СДПК назвали следствие в отношении Илмиянова «политически мотивированным».

До 2009 года Илмиянов был личным водителем Атамбаева, а после революции 2010 года стал его помощником. Когда в 2011 году Атамбаев стал президентом, Илмиянов занял должность замглавы аппарата президента и работал там до 2015 года, пока его не обвинили в рейдерском захвате издания «Вечерний Бишкек».

На фоне скандала он покинул свой пост и позже возглавил федерацию кок-бору, а также продолжал работать советником Атамбаева на общественных началах.