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УВД Иссык-Кульской области сообщило, что утром 7 июля на трассе возле села Бактуу-Долоноту произошла авария. Автомобиль BMW X7 столкнулся с машиной Lexus ES.

Жертвами стали четыре человека — водитель и пассажир Lexus скончались на месте, еще два пассажира скончались в реанимации больницы в Чолпон-Ате.

Издание Kaktus.Media со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщило, что BMW X7 зарегистрирована на депутата Бишкекского горкенеша Темирлана Токобекова, а его отец — депутат парламента Алиярбек Абжалиев. Он приходится сватом президенту Сооронбаю Жээнбекову.

«Азаттык» сообщил, что к ним в редакцию поступили жалобы от родственников погибших в ДТП. По их словам, сотрудники милиции «пытаются стереть видеозаписи и скрыть имя истинного виновника аварии».

Издание «АКИпресс» также утверждает, что депутат бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков пострадал в ДТП. По информации журналистов, после аварии Токобекова отправили в больницу в Бишкеке. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом таза, но его жизни ничего не угрожает.

Журналисты «Клоопа» не смогли связаться ни с Алиярбеком Абжалиевым, ни с его сыном.