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Экс-президента Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Следственное управление МВД.

«Власти устраивают шоу этими обвинениями против меня, они нарушили все законы, Конституцию, они вышли за рамки правового поля. Они хотят играть по понятиям, придуманными Сооронбаем [Жээнбековым] и Матраимовыми, но я считаю, что властям для начала должна вернуться в правовое поле. Мы видим, что это все игры, там не пахнет ни законом, ни правом», — сказал Атамбаев.

Атамбаев должен явиться на допрос 9 июля.

Это происходит на фоне конфликта Атамбаева с его преемником и президентом Сооронбаем Жээнбековым. Парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности, чтобы привлечь его к ответственности.

В ответ на это бывший президент собрал Народный штаб в своей резиденции в селе Кой-Таш. Атамбаев также потребовал отставки правительства и роспуска парламента. Его сторонники дали Жээнбекову два месяца на выполнение этих требований и пригрозили митингами в случае их невыполнения.