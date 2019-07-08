Кадр из репортажа Vox «China’s trillion dollar plan to dominate global trade»

Издание The New York Times выпустило 6 июля статью о растущем влиянии Китая на страны Центральной Азии, используя в качестве примера модернизацию ТЭЦ Бишкека китайским подрядчиком TBEA.

Как китайское посольство лоббировало TBEA

Статья NYTimes фокусирует внимание вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека китайским подрядчиком TBEA. При этом деньги на обновление шли из китайского кредита, выделенного Кыргызстану — $386 млн.

Реконструкция завершилась в августе 2017 года, а через полгода на ТЭЦ произошла авария, которая привлекла внимание не только к техническим неполадкам, но и к соглашениям вокруг реконструкции централи.

По информации издания, TBEA продвигалась посольством Китая в Кыргызстане — китайские дипломаты присылали письма кыргызским властям: в МИД и минэнерго.

«Они (посольство Китая — прим. редакции) настоятельно рекомендовали китайскую компанию TBEA, как единственного исполнителя для проекта, который стоил сотни миллионов долларов. Это было больше, чем просто рекомендация. Китай предлагал возможность кредита, но и давал понять, что должна быть выбрана лоббируемая ими компания», — пишет автор материала Эндрю Хиггинс.

На этапе выбора подрядчика на проект модернизации претендовали несколько других компаний.

Одна из них — российская компания «Интер РАО» — предлагала провести обновление теплоцентрали за $518 млн из своих средств в обмен на долевое владение. Третья компания — китайская China Machinery Engineering Corporation (CMEC) — предлагала модернизировать ТЭЦ за меньшие деньги — за $356 млн.

«Но китайское посольство настояло, чтобы предложению [CMEC] было отказано. Точно неизвестно, почему китайские дипломаты встали на сторону [TBEA], но TBEA находится в Синьцзяне — западной провинции Китая, чье экономическое развитие у Пекина в приоритете», — пишет Хиггинс в материале.

По информации NYTimes, во время совещаний в кыргызском правительстве часть экспертов высказалась в пользу «Интер РАО» , но большинство в итоге выбрало TBEA.

Не все были за TBEA

Экс-директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу сказал NYTimes, что «сильно сомневался» в компетенции TBEA относительно модернизации, потому что компания не имела опыта в подобных работах.

По словам Омуркула уулу, он был вынужден поддержать решение по компании, потому что «был затравлен» высокопоставленными чиновниками, которые уже приняли решение о выборе TBEA в качестве подрядчика .

«Они (кыргызские чиновники — прим. редакции) говорили: “соглашайся”, “соглашайся”, “соглашайся”», — цитирует Хиггинс бывшего директора ТЭЦ.

Модернизированная часть ТЭЦ Бишкека. Фото: издание «Тазабек»



Депутат кыргызского парламента Исхак Масалиев сказал NYTimes , что российская «Интер РАО» «не имела ни одного шанса» на модернизацию ТЭЦ против китайской TBEA. «Весь проект плохо пах с самого начала. Если бы не было аварии [на ТЭЦ], то никто не заметил бы этого», — говорит Масалиев.

По словам автора материала, несмотря на то, что Россия все еще имеет влияние на постсоветском пространстве, Китай уже давно обошел ее по количеству построенных дорог, строительству линий электропередач и нефтеперерабатывающих предприятий в Центральной Азии.

«Центральная Азия — ключевая часть китайского проекта “Один пояс и один путь”. Это авторская политика Си Цзиньпиня, которую он анонсировал, как огромную инфраструктурную программу, во время визита в Казахстан в 2013 году. Позже он навестил Кыргызстан и сказал, что “Эксимбанк Китая” может профинансировать модернизацию устаревшей ТЭЦ Бишкека», — пишет издание.

По информации NYTimes, выданные Кыргызстану кредиты от китайского «Эксимбанка» возросли с $9 млн в 2008 году до $1,7 млрд. По оценке некоторых экспертов, общая стоимость инфраструктурных проектов, финансируемых Китаем, может составлять $2,2 млрд.

Хиггинс пишет, что модернизация ТЭЦ Бишкека — это один из первых шагов Китая в программе «Один пояс и один путь», нацеленной на облегчение международной торговли для страны.

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