Об этом Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила «Азаттыку» 8 июля. По информации следователей, затянувшаяся проверка имущества экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова связана с «очень большим объемом материалов».

Это противоречит заявлению главы ведомства Бакыта Таирова, который 22 июня объявил о завершении проверки имущества Матраимова. Тогда чиновник пообещал озвучить результаты «уже на неделе», однако ведомство так и не распространило итоги проверки.

Проверка имущества Райымбека Матраимова началась в конце января 2019 года по поручению президента Сооронбая Жээнбекова.

После выхода расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн и возможной причастности к этому семьи Матраимовых, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев неоднократно требовал от финпола ускорить ход проверки.

Позже глава финпола Бакыт Таиров объявил, что следователи не нашли имущество Матраимовых за рубежом.

Депутат Искендер Матраимов пояснил журналистам, что проверка затянулась из-за того, что следователи проверяют не только имущество не только его брата Райымбека, но и владения других членов семьи Матраимовых.