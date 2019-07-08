Одним из первых об убийстве кыргызстанца сообщило турецкое издание Haberler. По информации журналистов, инцидент произошел 7 июля в городе Аланья.

По данным издания, между кыргызстанцем и неизвестным мужчиной началась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате конфликта, кыргызстанца ранили из пистолета, а подозреваемый скрылся с места инцидента.

Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли помочь кыргызстанцу и сообщили о его смерти. Полицейские изучили записи с видеокамер, и вскоре задержали подозреваемого в соседнем районе. Следователи также нашли и предполагаемый пистолет из которого застрелили мужчину.

Что стало причиной убийства — пока неизвестно. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана «Клоопу» пообещали предоставить более подробную информацию позже.