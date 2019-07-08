Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил «Клоопу», что поиски затянулись из-за того, что подозреваемый «очень хорошо» знает местность вокруг лагеря.

«[По предварительной версии], он убил людей, будучи в состоянии алкогольного опьянения. О причинах [побудивших на убийство] мы сможем сказать, после того, как задержим его», — сообщил Усубакунов.

Двойное убийство произошло в лагере «Хан Тенири» 4 июля. По информации милиции, сторож смертельно ранил из карабина «Вепрь» замначальника лагеря в грудь, а затем выстрелил в живот рабочему.

После этого, он взял в заложницы женщину и скрылся с ней в горах. Через несколько часов мужчина отпустил ее, и скрылся.