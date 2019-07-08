По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, подруга подозреваемого была с ним на видеосвязи в тот момент, когда между ним и гражданином Нигерии Алию Абубакаром начался конфликт.

По словам девушки, ее друг показывал ей территорию вокруг торгового центра ГУМ, когда она услышала нецензурную брань. Собеседник объяснил ей, что «какой-то иностранец» матерится в его адрес.

«Я посоветовала ему не обращать внимания и следовать своему маршруту, что он и сделал», — рассказала очевидец.

Далее, по ее словам, мужчины вновь вступили в перепалку, но уже у здания ЦУМа. Девушка заявила, что Абубакар вновь оказался недовольным якобы из-за того, что его снимали его на телефон.

«Могу с уверенностью сказать, что [друг] не говорил в сторону незнакомца, как позже выяснилось гражданину Нигерии, каких-либо грубых и оскорбительных слов касаемо его национальности или же расы», — сказала девушка.



Ранее такие же показания дал и сам задержанный по делу об избиении Абубакара. Он заявил, что ударил иностранца в ходе словесной перепалки.

Смерть Абубакара

Алию Абубакара избили 2 июля возле здания ЦУМа в центре Бишкеке. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, позже мужчина впал в кому. Он скончался спустя два дня.

Его избиение вызвало общественный резонанс, и сейчас расследование дела находится на личном контроле министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

Алию Абубакару было 34 года, он работал директором школы по изучению английского языка в Бишкеке.