Предварительные слушания по делу Айсултана Назарбаева прошли 4 июля. Его обвиняют в том, что он укусил полицейского, который пытался спасти его от самоубийства. Назарбаев отрицает обвинения, а его предположительный друг утверждает, что он помогал знакомой и полицейские его неправильно поняли.

Что говорят полицейские

По словам обвинителя, 3 июня Айсултан Назарбаев угрожал покончить собой в отеле, 5 июня это повторилось в одной из лондонских квартир — он якобы кричал что-то, стоя на балконе и соседи, опасаясь за его жизнь, вызвали полицию.

Когда прибыл констебль, Назарбаев якобы набросился на него и укусил. А агрессивным был предположительно из-за воздействия кокаина. После того, как его доставили в полицию, правоохранителям будто бы звонили представители казахских властей — хотели «замять» историю с Назарбаевым.

Что говорят близкие Назарбаева

Семья Айсултана Назарбаева отказалась комментировать ситуацию журналистам, но в защиту мужчины выступил его «друг».

Некий друг Айсултана Назарбаева, представившись Азаматом, в интервью телеграм-каналу «Строгий агашка» заявил, что полиция ошиблась. Айсултан Назарбаев якобы помогал его девушке, забывшей дома ключи, и забрался через балкон в квартиру — увидев это соседи вызвали полицию. Полиция приехала, когда в доме уже были предположительная хозяйка квартиры, Азамат и Айсултан Назарбаев. Полицейские якобы не поверили мужчинам в квартире из-за того, что они азиаты.

«В итоге последовала весьма эмоциональная сцена объяснений между нашим другом и копами, и последние расценили объяснения по-своему. Настойчивые попытки парня, который полез за ключами, разъяснить, что он всего лишь помог хозяйке попасть в квартиру, и что у владелицы жилья к нему нет никаких претензий, полицейские расценили как сопротивление властям. В результате дело оказалось в уголовном суде», — утверждает телеграм-канал. Тем не менее, не имея точных инициалов или фото друга Айсултана Назарбаева, сложно подтвердить эту информацию.

Что решил суд?

По информации BBC, адвокат Айсултана Назарбаева признал наркотическую зависимость своего клиента и сообщил о поисках подходящей клиники для его лечения. Он просил о залоге в 90 000 фунтов.

Судья согласился отпустить Назарбаева под залог, если он сразу отправится в реабилитационную клинику и будет ждать начала слушаний — они должны начаться только 20 марта 2020 года.

Айсултан Назарбаев — сын спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой и покойного бизнесмена Рахата Алиева, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Закончил британскую Королевскую военную академию «Сандхерст», был футболистом. В 2017 году в его фейсбуке появился пост, в котором Айсултан Назарбаев признавал, что после смерти своего отца в тюрьме стал употреблять наркотики, но ему удалось отказаться от них и побороть привязанность.