Суд Нур-Султана запретил въезд в Казахстан на пять лет журналистке «Настоящего Времени» — кыргызстанке Жазгуль Эгембердиевой.

Жазгуль Эгембердиева должна была освещать протесты в столице Казахстана 6 июля.

«Эти господа посчитали, что лучший метод наказания — это выдворение меня. Хотя мы готовы были оплатить штраф и вылететь из Казахстана самым ближайшим рейсом (а он был уже в этот же день). Билет был на руках. Но судья захотела отправить меня в течение ближайших 10 суток. Может они надеялись, что я попадусь в эти дни по-крупному. Например, пойду освещать митинги 6 июля. Но я не пошла, нет у меня семи жизней», — пишет журналистка.

Суд принял решение, ссылаясь на нарушение миграционного законодательства. Девушка должна покинуть страну в течение 10 дней от 5 июля. Она прибыла в Казахстан 3 мая и с тех пор освещала местные события и делала репортажи. Например, о девочке с «хрустальной болезнью», взрывах боеприпасов в Арыси, писала о недоступности Нур-Султана для маломобильных людей и освещала выборы президента.

«Регистрацию я должна была, по информации власти, пройти ещё месяц назад. Так почему ж ко мне полиция заявилась ни тогда, ни хотя б неделю или день назад, а именно перед митингами?!» — пишет Эгембердиева на своей странице в фейсбуке.

Журналисту «Клоопа» Жазгуль Эгембердиева сообщила, что покинет Казахстан в ближайшие дни и намерена подавать апелляцию.