О проблемах со здоровьем у лаборантки Ирины Цоповой сообщила журналистка Асель Оторбаева. По ее словам, после недолеченного перелома женщина может остаться без ноги.

Получить комментарии ГСИН по состоянию здоровья Цоповой не удалось, но ранее ведомство подтвердило, что Цопова сломала ногу, спускаясь с нар.

«7 мая в камере женского корпуса СИЗО-1 Бишкека, спускаясь со второго яруса кровати, Цопова по неосторожности поскользнулась и подвернула правую ногу», — говорили в ГСИН.

Ведомство утверждало, что Цопова отказывалась проходить ренген-обследование, которое ей все же сделали и поставили диагноз — закрытый перелом четвертой и пятой костей правой стопы со смещением.

Адвокат Ирины Цоповой Татьяна Осипова еще в мае говорила о том, что ее подзащитной не оказывают должную медпомощь. По ее словам, нога Цоповой почернела и опухла, а 13 мая женщину привели на суд, где было очевидно, что ей трудно ходить. Гипс женщине наложили 15 мая — то есть через неделю после перелома. Осипова говорила, что у Цоповой возникла опасность тромбоза.

ГСИН настаивал, что после нанесения гипса Цопова не нуждалась в госпитализации.

Дело Батукаева

Ирина Цопова и онколог Эмиль Мукамбетов были первыми задержанными по делу о незаконном освобождении из нарынской колонии кримавторитета Азиза Батукаева. Из задержали 3 мая.

По мнению следствия, в 2013 году они выдали «фальшивую справку о том, что криминальный авторитет страдает неизлечимым заболеванием». Цопова говорила, что не видела Батукаева вообще — ей просто принесли анализы и попросили их проверить.

В том же месяце были задержаны главврач центральной больницы ИК-47 Фархад Атаходжаев, врач Минздрава Канат Байтемиров, экс-начальник медицинского управления ГСИН Акылбек Асанов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший советник главы ГСИН Кылычбек Качкыналиев, бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, спецпрокурор в Нарынской области Майрамбек Акматалиев.

В июне была задержана экс-генпрокурор Аида Салянова, Ббывший судья Нарынского городского суда Джапар Эрматов, СМИ сообщили о задержании экс-завотдела обороны правительства Марата Бекенова.

Также были допрошены многие чиновники и политики. За время следствия ряд задержанных получили домашний арест — Акылбек Асанов, Канат Байтемиров, Динара Сагынбаева. После дачи показаний против экс-президента Алмазбека Атамбаева была изменена мера пресечения Шамилю Атаханову. Омбудсмен выступал в защиту Аиды Саляновой и просил для нее домашний арест.