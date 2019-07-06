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Мэрия Бишкека сообщила о нападении на сотрудников «Бишкекасфальтсервиса». Пострадали два человека — оба работали на участке Абдырахманова-Скрябина.

Первое нападение было совершено ранним утром 5 июля, в пять часов. Нетрезвый водитель Honda Fit угрожал работникам муниципального предприятия пистолетом и ударил одного из них оружием по голове. Пострадавший с травмой головы был госпитализирован.

В ночь с 5 на 6 там же был сбит другой сотрудник предприятия — он в тяжелом состоянии лежит в реанимации, СМИ сообщают, что мужчина находится в коме. Водитель, сбивший его, утверждает, что отвлекся на телефон.