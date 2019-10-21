Издание «Азаттык» сообщило, что с середины октября в городах Ош и Джалал-Абад резко выросли цена на муку. В среднем, мешок в 50 килограммов стал стоить дороже на 300 сомов.

Сотрудница одной из пекарен Оша Барчынай Максутова сообщила «Клоопу», что пока что ее предприятие не поднимало цен на хлеб и другие мучные изделия.

«Сначала цена была 1220 сомов, а потом 1500. После того, как мука подорожала, мы должны были поднять цены и на лепешки. Но из-за того, что боимся потерять клиентов, этого не сделали, потому что клиенты — это студенты», — объяснила Максутова.

Глава отдела Госагентства антимонопольного регулирования в Ошской области Жанболот Айбашов сообщил «Клоопу», что цена за муку поднялась на 12% не только в Оше, но и по всей стране.

«Подорожала мука, которая экспортируется из Казахстана. Про это говорят работники пекарен, они используют эту муку при изготовлении хлеба. Обычный же потребитель покупает муку местного производства. У них пока нет недовольств», — сказал Айбашов.

Он добавил, что ведомство не сможет принять мер по снижению цен на муку, пока стоимость не повысится до 20%.

Председатель Фонда материальных резервов Каныбек Айдаров пообещал, что правительство «в скором времени» рассмотрит вопрос подорожания муки.

«Мы контролируем повышение цен на муку. В ближайшие дни этот вопрос будет рассматриваться совместно с антимонопольным комитетом и Министерством сельского хозяйства, где мы придем к единому решению», — сказал он.

Чыныбай Турсунбеков, депутат и владелец компании «Акун» — одного из крупнейших предприятий по производству муки в стране — сообщил, что продукт подорожал из-за плохого урожая в Казахстане.

«Все зависит от урожайности. В Казахстане в этом году низкая урожайность из-за засухи на севере страны. Дожди пошли осенью уже во время уборки урожая. Это привело к подорожанию муки и в самом Казахстане», — пояснил он.

Кыргызские мукомолы вынуждены закупать зерно в Казахстане из-за того, что из кыргызской пшеницы получается мука низкого качества.