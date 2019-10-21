Что случилось?
Строительная компания Elite House отреставрировала сидения в главном зале Дворца спорта в Бишкеке.
Это произошло через несколько месяцев после того, как гитарист российского рэпера Басты раскритиковал главный зал Дворца спорта за отсутствие ремонта. Он назвал Дворец спорта «машиной времени, вернувшей [его] на 30 лет назад». На его видео заметна разорванная обивка сидений и обшарпанный деревянный пол.
Фото отреставрированных сидений появились в соцсетях 20 октября.
Агрессивная реклама
Дизайнеры, журналисты и другие пользователи соцсетей стали активно комментировать и критиковать компанию. Больше всего нареканий вызвало то, что на каждом сиденье указали логотип, название компании и номер отдела продаж. Кроме того, многих возмутил фиолетовый цвет сидений — это корпоративный цвет компании.
Умай Арыкова первая опубликовала фото обновленных кресел. Она возмутилась тем, что в государственном здании проводит реконструкцию частная компания, а не власти.
«Агрессивная и бестолковая реклама частной компании, в государственной собственности. Натянули обивку на старые и неудобные кресла, пол как был, так и остался дырявым, и это назвали ремонтом?» — написала Арыкова.
Графический дизайнер Никита Тарасенко заявил, что теперь Дворец спорта похож на маршрутку.
«Тут претензия больше не к Элит Хаусу, а к тем, кто там за это отвечает. На всё согласятся, лишь бы бабло не тратить. Посмотрел договор на оказание услуг. Они весь дворец спорта заговняли своим логотипом — пол, занавес, указатели и так далее. Страшно заходить туда», — написал он.
Он же опубликовал мемы на реконструкцию Дворца спорта.
Что говорят власти?
Согласно договору, заключенному между компанией и госучреждением, которое управляет Дворцом спорта, Elite House также отремонтирует сцену, стену славы спортсменов в фойе и пол в малом зале. На всех отреставрированных объектах появится логотип компании.
«Оформить и провести косметический ремонт фойе и гримерных Дворца спорта фотографиями и другими рекламно-информационными материалами Стороны-1 [Элит Хаус], на усмотрение Стороны-1», — говорится в договоре.
Заместитель директора Дворца спорта Самат Токтоналиев подтвердил изданию Kaktus Media подлинность договора, который распространили в интернете. В ответ на критику Токтоналиев заявил, что недовольство горожан «вероятно, связано и с тем, что это новшество».
«Что касается логотипа на полу, то он будет нанесен в тренировочной зоне малого спортивного зала. И опять же это международная практика. Посмотрите на покрытие в залах той же NBA. Везде присутствуют фирменные знаки компаний-спонсоров. Это лакомые места для рекламодателя. Мы сможем торговать потом этой площадью по истечении срока контракта с Elite House. То есть нам тем самым фирма-застройщик обеспечила доход», — цитирует Токтоналиева 24.kg.
Токтоналиев добавил, что соглашение со строительной компанией было заключено из-за нехватки средств на ремонт.
Капитальный ремонт во Дворце спорта не проводили со времен распада СССР.