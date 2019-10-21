Что случилось?

Строительная компания Elite House отреставрировала сидения в главном зале Дворца спорта в Бишкеке.

Это произошло через несколько месяцев после того, как гитарист российского рэпера Басты раскритиковал главный зал Дворца спорта за отсутствие ремонта. Он назвал Дворец спорта «машиной времени, вернувшей [его] на 30 лет назад». На его видео заметна разорванная обивка сидений и обшарпанный деревянный пол.

Фото отреставрированных сидений появились в соцсетях 20 октября.

Агрессивная реклама

Дизайнеры, журналисты и другие пользователи соцсетей стали активно комментировать и критиковать компанию. Больше всего нареканий вызвало то, что на каждом сиденье указали логотип, название компании и номер отдела продаж. Кроме того, многих возмутил фиолетовый цвет сидений — это корпоративный цвет компании.

Умай Арыкова первая опубликовала фото обновленных кресел. Она возмутилась тем, что в государственном здании проводит реконструкцию частная компания, а не власти.

«Агрессивная и бестолковая реклама частной компании, в государственной собственности. Натянули обивку на старые и неудобные кресла, пол как был, так и остался дырявым, и это назвали ремонтом?» — написала Арыкова.

Графический дизайнер Никита Тарасенко заявил, что теперь Дворец спорта похож на маршрутку.

«Тут претензия больше не к Элит Хаусу, а к тем, кто там за это отвечает. На всё согласятся, лишь бы бабло не тратить. Посмотрел договор на оказание услуг. Они весь дворец спорта заговняли своим логотипом — пол, занавес, указатели и так далее. Страшно заходить туда», — написал он.

Он же опубликовал мемы на реконструкцию Дворца спорта.

Я, как главный мемолог страны, официально заявляю! Время пилить мемасики Publicerat av Никита Тарасенко Måndag 21 oktober 2019

Что говорят власти?

Согласно договору, заключенному между компанией и госучреждением, которое управляет Дворцом спорта, Elite House также отремонтирует сцену, стену славы спортсменов в фойе и пол в малом зале. На всех отреставрированных объектах появится логотип компании.

«Оформить и провести косметический ремонт фойе и гримерных Дворца спорта фотографиями и другими рекламно-информационными материалами Стороны-1 [Элит Хаус], на усмотрение Стороны-1», — говорится в договоре.

Заместитель директора Дворца спорта Самат Токтоналиев подтвердил изданию Kaktus Media подлинность договора, который распространили в интернете. В ответ на критику Токтоналиев заявил, что недовольство горожан «вероятно, связано и с тем, что это новшество».

«Что касается логотипа на полу, то он будет нанесен в тренировочной зоне малого спортивного зала. И опять же это международная практика. Посмотрите на покрытие в залах той же NBA. Везде присутствуют фирменные знаки компаний-спонсоров. Это лакомые места для рекламодателя. Мы сможем торговать потом этой площадью по истечении срока контракта с Elite House. То есть нам тем самым фирма-застройщик обеспечила доход», — цитирует Токтоналиева 24.kg.

Токтоналиев добавил, что соглашение со строительной компанией было заключено из-за нехватки средств на ремонт.

Капитальный ремонт во Дворце спорта не проводили со времен распада СССР.