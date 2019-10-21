ГКНБ начал проверку тендера на поставку угля для ТЭЦ Бишкека

В Госкомитете нацбезопасности «Клоопу» сообщили о начале досудебного производства по факту «злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации» при поставках угля на бишкекскую ТЭЦ.

Тендер на закупку твердого топлива для отопительного сезона в 2019-2020 годах госкомпания «Электрические станции» объявила в августе.

В комиссию, которая рассматривала тендерные заявки, вошли пяти чиновников и эксперт Расул Умбеталиев. В тендере участвовали пять компаний и по итогам первого этапа 20 августа в финал прошла лишь одна компания — «КонтактУглеПром».

По итогам второго этапа в начале сентября эта компания победила — она предложила 400 тонн угля за более 1 млрд 27 млн сомов. Изначально на закупку угля закладывалось 1 млрд 420 млн.

Однако Умбеталиев заявил, что «КонтактУглеПром» — посредническая компания, которая поставляет уголь по завышенной цене.

«Вот уже семь-восемь лет в тендерах участвуют посредники, поставляя нам уголь по 52-56 долларов за тонну, и мы теряем разницу в 18-19 долларов с каждой тонны угля. И все это ложится на плечи наших налогоплательщиков», — заявил он.

Другие члены комиссии сообщили, что «никаких нарушений закона не было». Однако одна из участниц тендера — компания «Бишкеккомур Соода Уйу» в начале октября подала жалобу на тендер в независимую межведомственную комиссию.

По словам компании, второй этап конкурса проходил «скрытно», что «нарушает законодательство о госзакупках». Однако межведомственная комиссия назвала итоги конкурса «законными».