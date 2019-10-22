Экс-судья Конституционного суда и член госкомиссии по расследованию конфликта в Кой-Таше Клара Сооронкулова сообщила изданию 24.kg, что заключение экспертов может носить гриф «секретно». По мнению Сооронкуловой, это «неправильно».

«Документ должен обсуждаться на заседании парламента в открытом режиме», — сказала она.

Сооронкулова добавила, что документы ГКНБ и МВД не содержат сведений, нарушающих гостайну или угрожающих ее сохранности.

«Что касается опроса тех, кому предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, в частности экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, других [сторонников Атамбаева] — Амантура Жамгырчиева и Кыяса Смалиева, то, вероятнее всего, члены комиссии побеседуют с ними», — заявила она.

Ранее ее коллеги по комиссии сообщили, что итоги работы предоставят до 1 ноября, однако Сооронкулова заявила о возможности продления работы группы.

На момент публикации материала, «Клоопу» не удалось получить комментарий от правительства.

Комиссию по расследованию событий в Кой-Таше создали по распоряжению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева 29 августа. Ее возглавил первый вице-премьер-министр Жениш Раззаков. В ее состав вошли семь депутатов, а также члены Совета безопасности, общественные деятели и эксперты.

Комиссия изучает столкновение между правоохранителями и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которое произошло 7 и 8 августа в селе Кой-Таш. При попытке задержания Атамбаева погиб один спецназовец, около 100 человек получили ранения.