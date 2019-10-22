Член СДПК и активный сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Темирлан Султанбеков сообщил, что Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению его заявление.

В нем Султанбеков попросил следователей привлечь к уголовной ответственности Асылбека Жээнбекова — нынешнего депутата, бывшего спикера парламента и брата президента.

Когда Жээнбеков работал спикером парламента, депутаты рассмотрели и приняли соглашение по модернизации ТЭЦ Бишкека.

По мнению Султанбекова, у депутатов было минимум полтора месяца на изучение соглашения и на «исправление неточностей и ошибок» в документе о модернизации ТЭЦ Бишкека.

«Однако по решению спикера Асылбека Жээнбекова парламент принял закон в течение одного дня», — написал Султанбеков.

По его мнению, Жээнбеков нарушил закон «О регламенте Жогорку Кенеша» и поэтому модернизацию ТЭЦ провели с нарушениями. Султанбеков заявил, что в отношении бывшего спикера нужно возбудить уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Халатность», а также взять его под стражу.

«Всех его родственников и близких людей временно отстранить от занимаемых должностей в целях недопущения давления на следствие», — написал Султанбеков в заявлении.

По его словам, главный надзорный орган зарегистрировал его заявление.

Власти Кыргызстана начали расследовать коррупцию при модернизации ТЭЦ Бишкека после аварии в январе 2018 года. Тогда многоквартирные дома в городе остались без тепла практически на неделю. После нескольких месяцев следствия на скамье подсудимых оказались бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков, экс-министр финансов Ольга Лаврова, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев и другие.

Летом 2019 года депутаты парламента обвинили Алмазбека Атамбаева в коррупции при модернизации ТЭЦ. Это стало одной из причин, по которой Атамбаева лишили статуса экс-президента и неприкосновенности, а затем задержали после двухдневного штурма его дома.

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