В Бишкеке с 15 ноября поднимут тарифы на холодную воду и канализацию. Такое решение 24 октября принял Бишкекский горкенеш. Стоимость воды подорожает более, чем на 50%.

Для населения тариф на воду повысится с 5,38 сомов до 8,10 за один кубометр без налогов, а тариф на канализацию возрастет с 1,2 сомов до 2,3.

Тарифы для бюджетных организаций также повысятся — с 7,38 сомов за один кубометр до 9,10 на воду и с 2,1 сомов до 3 на канализацию.

Согласно справке-обоснования, цены на холодную воду нужно повышать из-за «крайне тяжелого» финансового положения госпредприятия «Бишкекводоканал».

В документе сообщается, что последние годы «Бишкекводоканал» несет убытки свыше 80 миллионов сомов — нынешние тарифы на холодную воду не покрывают расходы предприятия. Кроме того, тарифы не повышались с 2015 года, тогда как стоимость воды увеличивалась.

Среди финансовых проблем перечисляются также:

нехватка денежных средств на замену и ремонт оборудования;

отток квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы;

несвоевременная выплата заработной платы работникам;

задержка оплаты налогов и отчислений в Соцфонд Кыргызстана;

задолженность перед поставщиками материалов и оборудования;

отсутствие средств на развитие, модернизацию водопроводов и канализации.

«Бишкекводоканал» — единственное в столице предприятие, которое занимается добычей, транспортировкой и подачей питьевой воды, а также приемом и очисткой сточных вод.