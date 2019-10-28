С начала 2019 года за плевки, курение и щелканье семечек выписаны штрафы на 5,8 млн сомов

Завотделом по работе с обращениями граждан аппарата президента Саякбай Субанов 24 октября в эфире «Биринчи радио» рассказал о количестве различных нарушений со стороны граждан.

https://www.facebook.com/1Radiokg/videos/420414385339117/

Субанов, со ссылкой на данные МВД, заявил, что с начала 2019 года всего было составлено свыше 24,6 тысяч протоколов по нарушениям и наложены штрафы в более 36 млн сомов — из них выплатили около 7 млн сомов.

Более 11 тысяч протоколов выписаны за плевки, курение в общественных местах, щелканье семечек и другое.

«Общая сумма штрафов составляет 5 млн 859 тысяч сомов. Из них выплачены 1,4 млн сомов. Также свыше 5500 граждан получили замечания», — сказал он.

Штрафы за плевки

Штрафы за плевки в размере пяти с половиной тысяч сомов вступили в силу с 1 января 2019 года и вызвали скандал. Тогда кыргызстанец Рамис Зякиряев снял видео, в котором демонстративно плюнул на ворота парламента.

Свой плевок Зякиряев адресовал «людям, которые обворовывают страну и увеличивают госдолг государства, байкешкам и управленцам, которые умеют только говорить, но ничего не делают».

Штрафы за плевки вызвали обсуждения не только среди граждан, но и депутатов — многие парламентарии высказались против, так как штраф составлен «без учета средней зарплаты».

В ответ на это вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что при введении штрафов экспертные группы ориентировались на опыт Сингапура, однако не учли разницу в зарплатах между странами.

В январе 2019 года премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил о нужде пересмотреть штрафы за плевки. «Считаю, что применение штрафов – это мера, которая сегодня является объективно необходимой. Плевки — это, конечно, негативное явление, но штраф за него стоит пересмотреть», — заявил он.