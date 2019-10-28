Депутат парламента Канатбек Исаев заявил в интервью «Азаттыку» 28 октября, что мог бы «выйти на свободу» через месяц после задержания за сотрудничество со следствием. Политик находился под стражей девять месяцев.

По словам Исаева, он должен был дать показания против бывшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

«Такие же предложения были озвучены Омурбеку Чиркешовичу [Текебаеву] и Дуйшенбеку Чотонову – о том, чтобы выйти на свободу за сотрудничество со следствием. Официально могу заявить, что мне тоже предлагали. Но нужно было очернить невиновного человека», — заявил Исаев.

По его словам, «он бы не просидел девять месяцев, если бы думал только о своих интересах».

Депутата задержали 30 сентября 2017 года. Его обвинили в подготовке беспорядков в случае проигрыша кандидата Омурбека Бабанова на президентских выборах, которые прошли 15 октября 2017 года. Бабанов был главным оппонентом провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, который и стал главой государства.

Исаев отрицал обвинения в свой адрес. А Бабанов заявил, что Исаева арестовали из-за поддержки, которую тот ему оказывал.

В июле 2018 года Бишкекский городской суд постановил отпустить депутата Канатбека Исаева под домашний арест. Позже дело против него приостановили и он вернулся на прежнюю должность – депутат парламента от фракции «Кыргызстан».