Канатбек Исаев планирует подать в суд на Ширин Айтматову

Депутат от фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев в интервью информагенству 24.kg заявил, что подаст в суд на экс-депутата и активистку Ширин Айтматову и членов ее движения «Умут-2020».

Айтматова 27 октября опубликовала видео о том, что Исаев замешан в продаже госбиблиотеки в городе Токмок. Исаев считает, что информация в видео Айтматовой «не соответствует действительности».

«Решение о передаче здания муниципальной библиотеки в Токмаке принимал горкенеш еще до моего избрания на должность. К тому же не соответствует действительности информация о том, что здание являлось памятником архитектуры. Из списка культурно-исторических объектов оно было исключено», — сказал Исаев.

Сама Ширин Айтматова в «Твиттере» написала, что «готовится к суду».

Канат Исаев передал через знакомых, что подаёт в суд. Готовимся к суду! — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) October 28, 2019

Уголовные дела против Исаева

Здание государственной библиотеки в городе Токмак было продано в 2010 году, когда Канат Исаев занимал должность мэра этого города. Библиотека с земельным участком в 500 квадратных метров была продана в частные владения за 572 тысячи сомов.

В том же году против Исаева возбудили уголовное дело из-за продажи библиотеки, но Чуйская областная прокуратура его потеряла.

Уже в 2017 году дело возобновили, тогда Исаев находился в оппозиции к властям. Следствие утверждало, что рыночная стоимость библиотеки на 2010 год составляла более 1 млн сомов.

«Библиотечное дело» было приобщено к другому уголовному делу, возбужденному против Исаева в 2011 году. Следствие утверждало, что в бытность мэром политик провел фиктивный тендер на постройку автостанции в Токмоке и таким образом нанес ущерб государству на сумму в более миллиона сомов. Исаев свою вину по этим делам отрицал.

Во время президентской гонки 2017 года Исаева обвинили в попытке захвата власти и задержали.



В июле 2018 года Бишкекский городской суд постановил отпустить депутата Канатбека Исаева под домашний арест. Позже дела против него приостановили и он вернулся на прежнюю должность – депутат парламента от фракции «Кыргызстан».