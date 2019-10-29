Пять депутатов парламента вынесли на общественное обсуждение законопроект о снижении избирательного порога с 9 до 5%

Парламентарии считают, что действующий порог в 9% «приведет к ограничению пропорционального представительства различных политических сил в парламенте».

«Искусственно повышенный порог отсекает, как показывает международная практика, до 40-50% голосов избирателей, которые просто не будут представлены в парламенте», — говорится в справке-обосновании.

В качестве примера авторы законопроекта привели итоги выборов 2015 года, когда в парламент прошли «Ата Мекен» и «Бир Бол» — но этого бы не произошло, если бы порог был на уровне 9%.

«Чем выше избирательный порог, тем большее количество партий оказываются “на улице”, оставаясь потенциальными силами способными вывести народ на митинги», — считают депутаты.

В документе также предлагается снизить избирательный залог с пяти до миллиона сомов.

«Слишком большой размер требуемого от политической партии избирательного залога может помешать участию в выборах множеству партий по причине их финансово-экономического положения», — утверждают авторы поправок.

Проходной порог в парламент стал обсуждаться на фоне предстоящих выборов, которые пройдут осенью 2020 года.

Ранее депутат Исхак Масалиев заявил информагентству 24.kg, что из-за барьера в 9% в Жогорку Кенеш могут пройти только две крупные партии.

«Однако проблема в том, что у нас нормальных партий немного. Мы находимся в начале партийного строительства, поэтому пока господствуют группы интересов. Формируются они не по идеологическому признаку, а по региональному», — заявил депутат.

Тем не менее, его коллега по парламенту и вице-спикер Аида Касымалиева назвала барьер в 9% «неплохим».

«В итоге высокий барьер подтолкнет политорганизации к объединению и консолидации, не придется дробить голоса», — считает Касымалиева.

На выборах в 2010 году в Кыргызстане избирательный порог составлял 5%, но его повысили до 7% перед выборами 2015 года. Согласно же изменениям, внесенным в 2017 году, желающие пройти в Жогорку Кенеш партии должны набрать не менее 9% от голосов избирателей, пришедших на участки.