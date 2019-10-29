Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев 28 октября провел собрание, где обсуждались итоги работы правоохранительных ведомств за 9 месяцев.

Джунушалиев раскритиковал работу Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) за возросшее количество аварий на дорогах — по сравнению с 2018 годом их стало больше на 12 процентов.

Начальника ведомства Азамата Исраилова предупредили о служебном несоответствии, а также поручили исправить ситуацию «в кратчайшие сроки».

«Посмотрите, сколько граждан гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий, сколько получают травмы. Надо решать проблемы дорожной безопасности. В этом направлении необходимо принимать решительные меры», – заявил глава МВД.

Он также заявил, что сейчас основная работа министерства направлена на «повышение доверия народа к милиции и реализации судебно-правовой реформы». «Милиция должна быть ближе к народу и служить во благо народа», – сказал Джунушалиев.

Начальник ГУОБДД Азамат Исраилов ранее заявлял, что «статистика количества ДТП увеличивается с дополнительным учетом аварий».

«Сейчас все ДТП, даже те, где граждане получили царапины и ушибы, проходят через Единый реестр преступлений и проступков. До этого ДТП, где был только материальный ущерб, проходили через журнал учета и регистрации и на учет не брались», — объяснил он.

Тем не менее, ранее ГУОБДД сообщало о снижении количества аварий — тогда это связали с запуском проекта по фиксации нарушений «Безопасный город».

Тогда утверждалось, что в Бишкеке в местах установки камер число ДТП уменьшилось на 52 процента, а в Чуйской области число аварий снизилось до 70 процентов.

Реализация проекта «Безопасный город» началась 4 марта 2019 года. По завершению первого этапа было установлено 800 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.