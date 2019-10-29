Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что его отец в 2004 году получил земельный участок в парке имени Ататюрка. По словам Тюлеева, это произошло из-за судебного решения — тогда судьи предоставили ему землю взамен изъятого участка в микрорайоне Восток-5.

Нариман Тюлеев в интервью изданию Kaktus.Media заявил, что решение о выделении земельного участка его отцу Ташболоту Тюлееву принимала комиссия из 15 человек.

Важно: Будучи мэром Бишкека, Нариман Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке Ататюрк. Один участок достался, в том числе, и его отцу. Сам Тюлеев не стал комментировать факт выдачи земель ни журналистам «Клоопа», ни изданию Kaktus.Media.

Тюлеев объяснил, что его отец получил участок в парковой зоне взамен изъятой земли в микрорайоне Восток-5. В качестве доказательств он предоставил редакции Kaktus.Media фотографии судебного постановления, в котором мэрии необходимо выделить его отцу землю.



Экс-мэр добавил, что отец не стал застраивать полученный участок в парке, а вернул его в муниципальную собственность.

«Обвинять его в чем-то незаконном считаю несправедливо. Как и вообще акцентировать на этом внимание, поскольку городские службы честно выполнили свою работу и обеспечили исполнение решения суда», — сказал он.

Тюлеев также рассказал, что во время работы на посту градоначальника «за парк имени Ататюрка шла целая борьба».

«В то время парк Ататюрка активно сушили, была разрушена ирригационная сеть, выявлялись факты разлива нефтепродуктов под корневища деревьев», — заявил экс-мэр.

Он добавил, что распорядился привести парк в порядок, и «менее чем через год» там построили фонтан, а также отремонтировали дорожки, скамейки и освещение.

Выдача Тюлеевым парковых земель в Ататюрке

Тюлеев выдал в частные руки 21 земельный участок в парке. Сначала, в 2008 году, Тюлеев продал участки вокруг нынешнего здания Генпрокуратуры. Изначально эту землю выделили управделами президента под строительство гостиничного комплекса для иностранных делегаций. Тюлеев также отдал в частные руки два земельных участка на окраине парка.

Один участок площадью 600 квадратных метров, на котором предполагалось построить жилой дом и бизнес-центр, Тюлеев выдал своему отцу. Второй участок получил Талантбек Усупбеков, который в конце 2017 года был акционером «Дос-Кредобанка». Председателем совета директоров на тот момент был сын Тюлеева, который позднее стал главным акционером банка.

В июне 2012 года Тюлеева, на тот момент депутата парламента, арестовали за коррупцию и приговорили к тюремному заключению в рамках отдельного дела. Когда в мае 2016 года его освободили, власти конфисковали недвижимость и дорогостоящие автомобили, принадлежавшие Тюлееву и его родственникам. Землю, которую Тюлеев выдал отцу, тоже изъяли. Сейчас она принадлежит мэрии и продолжает пустовать.