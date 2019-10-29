«Правительство дало четкий ответ по данному вопросу. Даст бог, выплатим», — привело цитату вице-премьер-министра Кубатбека Боронова издание «Азаттык».

Боронов заявил, что Кыргызстан не будет расплачиваться по внешнему долгу, отдавая другим странам свои территории. Этот ответ не устроил вице-спикера парламента Аиду Касымалиеву, которая посчитала, что у правительства «нет плана и конкретного видения в вопросе выплаты долга».

Одним из самых крупных заемщиков Кыргызстана является Китай — общая сумма кредитов составляет более $1,7 млрд, что почти половина от всего внешнего долга.

Как считает аналитическая организация Центр глобального развития, такой большой долг ставит Кыргызстан в «финансово уязвимое» положение перед Китаем.

Власти Китая в свою очередь однозначно дают понять, что Кыргызстан должен будет выплатить свои долги перед страной — об этом в марте 2018 года заявил посол Китая Сяо Цинхуа. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.