В Бишкеке устанавливаются и подключаются 60 камер с системой распознавания лиц. Эта информация была озвучена 28 октября на коллегии министерства внутренних дел по итогам работы за последние девять месяцев.

Сообщается, что камеры были приобретены благодаря привлечению спонсорских средств. Однако в МВД не уточняют, кто именно и когда выделил деньги.

По данным МВД, эти камеры приобрели в рамках создания Цифровизированного командного центра ГУВД Бишкека.

Как сообщает пресс-служба ведомства, его создали для «мониторинга обеспечения общественной безопасности с фиксацией личности и распознавания лиц, безопасности граждан, дорожной безопасности, а также для более оперативного реагирования на сообщения, заявления граждан и повышения раскрываемости преступлений и проступков».

В настоящее время эти камеры устанавливаются и подключаются.

Кроме этих камер, в Бишкеке уже установлено 800 камер видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город».

Ранее МВД Кыргызстана и китайская компания CEIEC заключили договор о поставке камер с распознаванием лиц в Кыргызстан. Эта же компания внедрила систему слежки за населением в Китае и Эквадоре.

После того, как китайская компания начала работу в этой южноамериканской стране, ее рейтинг безопасности поднялся с 11 до 4 места в регионе — преступность в Эквадоре упала на 24%. Камеры ведут круглосуточное наблюдение в стране с населением в 24 млн человек.

CEIEC — китайская национальная корпорация по импорту и экспорту электроники. Это госпредприятие, которое производит продукцию для военных нужд. CEIEC создала в Китае системы общественной безопасности, которые власти используют для давления на уйгурских оппозиционеров в Синьцзяне.