Октябрьский районный суд Бишкека отказался от рассмотрения иска экс-омбудсмена Турсунбека Акуна против телеканала «Апрель» и журналиста Каната Каниметова. Об этом сам Акун сообщил изданию «Азаттык».

По его словам, суд принял такое решение «из-за недостатка материалов». Тем не менее, Акун заявил, что у его адвоката есть доказательства в виде аудио и видеоматериалов.

«Мы все передали суду. Но суд отказывается рассматривать дело. Мы будем обращаться в другой районный суд», — заявил Акун.

Он добавил, что планирует пожаловаться в Совет судей из-за отказа в Октябрьском районном суде.

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун подал иск против телеканала «Апрель» и журналиста Каната Каниметова в июле 2019 года. Он потребовал взыскать 500 тысяч сомов с телеканала, а с журналиста 100 тысяч сомов.

Причиной иска стал сюжет от 6 мая 2019 года, где сестра Азиза Батукаева Хава Хамидова рассказала о том, что ее муж передал Акуну $100 тысяч за освобождение криминального авторитета.

Каниметов сообщил «Клоопу», что интервью с сестрой Батукаева взяли журналисты газеты «МК-Азия» еще в 2014 году, а они просто перепечатали его с указанием источника.

Освобождение Батукаева

Турсунбек Акун покинул пост омбудсмена в 2013 году на фоне обвинений в том, что он помог Азизу Батукаеву выйти из колонии и покинуть страну. Акун опроверг эти обвинения, а затем обвинил в освобождении Батукаева бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Атамбаев стоял во главе кампании по освобождению вора в законе», — заявил Акун.

Он добавил, что к освобождению также причастны глава аппарата президента Атамбаева Данияр Нарымбаев и глава одного из отделов в аппарате Бусурманкул Табалдиев, который сейчас находится в розыске по линии «Интерпола».