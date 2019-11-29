Раим Матраимов у ГКНБ. Фото: Акипресс

Госкомитет нацбезопасности 29 ноября вызвал на допрос бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова в качестве свидетеля. Допрос проводят в рамках расследования убийства китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Стамбуле.

Саймаити был информатором журналистского расследования о коррупции в таможне и контрабанде, и рассказал о том, как работал с Раимбеком Матраимовым.

«Матраимов будет допрошен по всем обстоятельствам, опубликованным в журналистском расследовании», — говорится в сообщении ГКНБ.

Расследование о связях Матраимовых с кланом Абдукадыр

OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop выпустили журналистское расследование «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути» и рассказали о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с влиятельным кыргызским чиновником Раимом Матраимовым. Информатор журналистов — Айэркен Саймаити — признался, что незаконно вывез из страны более 700 миллионов долларов и заявил, что коррупционная сеть была налажена с помощью тогда еще зампреда таможни Раима Матраимова.

Расследование стало причиной антикоррупционной акции. Информатор расследования был убит незадолго до выхода материала журналистов. По факту его убийства возбудили уголовное дело — уже арестовали четверых подозреваемых в убийстве и допросили экс-консул Эркин Сопоков. Сопокова задержали из-за “злоупотребления полномочиями” — он незаконно дал свой дипломатический автомобиль Саймаити.

Над текстом работали: Айдай Эркебаева, Камила Баймуратова