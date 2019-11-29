Дизайнер Алексей Лысогоров опубликовал в соцсетях логотип Бишкека, подходящий экологической ситуации в городе.
«Новый туристический бренд Бишкека, согласно реалиям сегодняшнего дня», — написал он. Воздух в Бишкеке опасен для здоровья — в нем превышена концентрация вредных веществ. Согласно среднесуточным показателям он «опасен для чувствительных групп».
Ранее проблемы с экологической ситуацией в Бишкеке признали правительство и мэрия. В мэрии призвали жителей носить маски от смога и купить очистители воздуха.
Читать больше о воздухе в Бишкеке:
Чем дышат бишкекчане, и как грязный воздух портит им здоровье — инфографика