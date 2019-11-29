В слове Бишкек из «труб ТЭЦ» идет дым, а само лого когда-то «зеленого города» замазано сажей от смога. И надпись — «Дым отечества нам сладок и приятен» — цитата из «Горя от ума» Александра Грибоедова.

Дизайнер Алексей Лысогоров опубликовал в соцсетях логотип Бишкека, подходящий экологической ситуации в городе.

«Новый туристический бренд Бишкека, согласно реалиям сегодняшнего дня», — написал он. Воздух в Бишкеке опасен для здоровья — в нем превышена концентрация вредных веществ. Согласно среднесуточным показателям он «опасен для чувствительных групп».

Ранее проблемы с экологической ситуацией в Бишкеке признали правительство и мэрия. В мэрии призвали жителей носить маски от смога и купить очистители воздуха.

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Чем дышат бишкекчане, и как грязный воздух портит им здоровье — инфографика