Эркин Сопоков

Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании экс-консула Кыргызстана в Турции Эркина Сопокова. Сопокова вызвали на допрос в ГКНБ 28 ноября, после чего поместили в изолятор.

На автомобиле Сопокова ездил разыскиваемый в Кыргызстане китайский бизнесмен Айэркен Саймаити. Этот автомобиль с дипномерами нашли 10 ноября у приотельного кафе, в котором застрелили Саймаити.

За передачу консульского авто Саймаити Сопокова обвиняют в «Злоупотреблении должностным положением».

Два других обвинения не связаны с китайским бизнесменом.

Это еще одно «злоупотребление положением» — ему делали выплаты за пребывание жены в Стамбуле. ГКНБ сообщает, что при этом в Стамбуле она «фактически не проживала».

Также Сопоков обвиняется в «незаконном обогащении» — у него обнаружили 200 000 долларов и недвижимость стоимостью в 47,6 миллионов сомов.

Смерть Саймаити

Сопокова допрашивали по делу об убийстве Саймаити. Саймаити не только пользовался автомобилем консула, но и встречался вместе с Сопоковым с турецкими чиновниками. Бывший минкультуры Турции даже опубликовал фотографии с Сопоковым и Саймаити, подписав, что встречался с кыргызским консулом и его друзьями-бизнесменами.

После того, как машина Сопокова была обнаружена у кафе, в котором убили Саймаити, его лишили должности консула. Кроме того кыргызские власти решили проверить автомобили других консулов — дипломаты не должны передавать кому-либо собственность посольства.

По делу об убийстве Саймаити турецкая полиция задержала четырех человек. Перед смертью Саймаити угрожали убийством — он успел рассказать об этом журналистам. Он был информатором журналистов и рассказал о том, как незаконно вывел из Кыргызстана более 700 миллионов долларов, работая на главу компаний сети «АКА» Хабибулу Абдукадыра.

Над текстом работали: Бегалиева Бегай, Мотоева Аймира, Кызыкбаева Айгерим