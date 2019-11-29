Пользователи соцсетей публикуют посты с хэштегами #Я/МыАвтандилЖоробеков и #Мен/БизАвтандилЖоробеков, и картинки с аналогичными надписями. Так они поддерживают администратора паблика «БеспределKG», против которого возбудили уголовное дело. Судя по постановлению суда, причиной дела стал пост в соцсети о связи президента Сооронбая Жээнбекова с бизнесменом Хабибулой Абдукадыром, фигурантом журналистского расследования о контрабанде и коррупции в таможне.

Формулировка «Я/Мы» была запущена в России после задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова — люди вышли в его поддержку на мирные акции. Позднее схожая формулировка использовалась после задержания актера Павла Устинова во время летних протестных акций в Моске.

Задержание за пост в фейсбуке

Автандила Жоробекова (в материалах дела он упоминается как Афтандил Жоробеков) задержали 24 ноября, обвинив его в «разжигании межрегиональной розни«. Причем, согласно сообщению ГКНБ, к розни пост не призывал, просто пользователи соцсетей стали спорить в комментариях.

Сначала ГКНБ отказал Kloop.kg в предоставлении ссылок на посты Жоробекова, чтобы мы могли сделать независимый лингвистический анализ. Но позже выслал скрины паблика с публикациями о беглом кыргызском президенте Курманбеке Бакиеве и конфликтах на кыргызско-таджикской границе.

Однако в постановлении Первоймайского суда — Kloop.kg подтвердили подлинность документа — указана другая публикация «БеспределKG». Она называется «Хабибула и Соке вывезли Раима!» состоит из фотографий паспортов фигуранта журналистского расследования о контрабанде и коррупции в таможне Хабибулы Абдукадыра.

«Раим Матраимов – не самый большой коррупционер в Кыргызстане, а всего лишь куратор в отдельно взятой маленькой стране, а над всей транснациональной организованной преступной группировкой стоит Хабибулла Абдукадыр – кошелек Сооронбая Жээнбекова», – написано в посте.

ГКНБ считает, что Жоробеков распространил «заведомо ложные и провокационные сведения о том, что Глава государства якобы является соучастником коррупционного преступления».

Блогера отправили в сизо до 24 января 2020 года. Сторонники Жоробекова сообщили, что к нему не пустили заместителя омбундсмена и руководителя Наццентра против пыток Нурдина Сулайманова.