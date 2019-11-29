Фотограф Сэм Бараталиев снял вид на Бишкек, находясь в районе села Кой-Таш. С высоты кажется, что за горой находится озеро. «Что там за озеро», — спросили у фотографа его иностранные друзья.

Но это не озеро, а смог, в котором утопает город Бишкек. Сейчас воздух в Бишкеке загрязнен настолько, что довольно вреден для здоровья. Власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

В воздухе Бишкека слишком много формальдегида, который может вызвать онкологические заболевания. Превышена в воздухе и концентрация и других опасных соединений.

Узнайте, как воздух в Бишкеке влияет на ваше здоровье.