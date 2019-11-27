Автандила Жоробекова обвинили в «разжигании межрегиональной розни» и водворили в СИЗО ГКНБ до 24 января 2020 года. Ведомство сообщило, что он распространял публикации, которые «дискредитировали власть», призывали людей к участию в митингах и разделили пользователей соцсетей.

«[Посты Жоробекова] разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг другу в виде разжигания межрегиональной розни», — сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Тем не менее ведомство отказалось говорить, какие именно посты стали причиной задержания Жоробекова, чтобы мы могли провести независимый лингвистический анализ.

Автандила Жоробекова называют активистом и администратором фейсбук-паблика «БеспределKG». Пользовательница фейсбука Чинара Темирова записала видеобращение, назвав себя сестрой Жоробекова — она утверждает, что его задержали за пост об экс-зампреде Таможни Раиме Матраимове.

Пост назывался «Посадочный талон Раима и Абдыкадыра. Улетели из страны?» и состоял только из фотографии посадочного талона, в котором упоминались Хабибула Абдукадыр, Раим Матраимов и члены его семьи.

После выхода поста отъезд Раима Матраимова опроверг его брат депутат Искендер Матраимов. Правда уже через два дня депутат опубликовал обращение брата, в котором Раим Матраимов говорил, что действительно уехал из страны и собирается вернуться для того, чтобы ответить на вопросы правоохранительных органов.

Хабибула Абдукадыр, упоминаемый в посадочном талоне вместе с Раимом Матраимовым — китайский бизнесмен, связанный с незаконным выводом из Кыргызстана более 700 миллионов долларов. И Абдукадыр, и Матраимов — фигуранты журналистского расследования радио «Азаттык», OCCRP и Kloop «Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути».