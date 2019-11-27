Издание «Naviny» сообщило, что семья бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева может быть причастна к строительству крупного элитного комплекса в центре Минска. Называется он «Centropol» — в нем будет казино, развлекательный центр, рестораны и бары. В строительство инвестировали около 80 миллионов долларов.

Журналисты связали семью беглого кыргызского президента со строительством комплекса через Руслана Петрова — судя по фото он выглядит как внук Курманбека Бакиева Руслан Бакиев.

Петров — Бакиев

«Naviny» выяснил, что комплекс строит компания «Гермес Констракшн». Она принадлежит другой компании — D-Business Solutions Limited, которая, в свою очередь, принадлежит еще трем компаниям, среди которых Forpaton Resource LP.

Forpaton Resource LP зарегистрирована в Шотландии, но принадлежит гражданину Беларуси 25-летнему Руслану Петрову. Журналисты нашли Руслана Петрова с тем же годом рождения в соцсетях — на фото мужчина выглядит, как сын Марата Бакиева Руслан. Марат Бакиев — старший из сыновей беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Руслан Петров. Фото из фейсбука Руслан Петров. Фото из LinkedIn Семья Бакиевых. Руслан Бакиев — второй слева, между отцом Маратом и матерью Светланой.

У Петрова в друзьях аккаунт Марат Бакиев — но без фотографий сына Курманбека Бакиева. У этого же Петрова есть аккаунт в LinkedIn — там он указал, что с 2010 по 2015 годы изучал мировую экономику в Белорусском государственном университете.

В этом же университете в тот же период времени учился внук Курманбека Бакиева Руслан Бакиев — известно, что позже он поменял фамилию.

Руслан Петров сообщил журналистам, что не связан со строительством комплекса. Но офис компании «Белхантер-Инвест», в которой он числится соучредителем, находится в соседнем кабинете от офиса «Гермес Продакшн», которая и строит здание «Centropol».

Урицкий — Усенов

Белорусские СМИ не в первый раз пишут о возможном участии семьи Бакиевых в крупных проектах в Беларуси. Например, они писали, что среди акционеров корпорации БНБК могут быть экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим. А племянник Бакиева Асылбек Салиев имеет долю в этой компании — в 22,5 процента.

БНБК возглавил некий Даниил Урицкий — но выглядел он как бывший кыргызский премьер и соратник Бакиева Данияр Усенов. Урицкий отрицал, что является Усеновым, и заявил, что «слышал, что он умер в 2013 году». Кыргызские власти признали в Урицком беглого премьер-министра — в Беларусь была отправлена нота протеста. Усенова в Кыргызстане заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов 7 апреля 2010 года, когда погибло более 80 человек. Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества.

Бакаев — Бакиев

Перемена фамилий, но не лиц была замечена не только у Урицкого, но и у сына Курманбека Бакиева Максима. Весной 2019 года в инстаграме спорт-клуба в графстве Суррей, Великобритания, появилось фото некоего Макса Бакаева. Мужчину поздравляли с победой в чемпионате и он выглядел также, как и Максим Бакиев, у которого в Суррее есть большое поместье.

Семья Бакиевых

В апреле 2010 года Курманбека Бакиева свергли с поста президента Кыргызстана, и он был вынужден бежать в Беларусь вместе со своей семьей. Позже глава Беларуси Александр Лукашенко предоставил Бакиеву убежище стране.

Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стрельбы погибли более 80 человек.

Сына Бакиева — Максима — в Кыргызстане приговорили к 25 годам заключения за финансовые махинации, брата Бакиева — Жаныбека — к пожизненному заключению за расстрел митингующих.